華社活動：慶中澳全面戰略夥伴關係十周年

參與主辦的15個僑團代表與僑界二代、三代共同放飛象徵和平與友誼的和平鴿。（圖源：澳大利亞澳中人民友好交流協會） 中評社北京12月19日電／據中國僑網報導，當地時間12月15日，由澳大利亞澳中人民友好交流協會發起，並聯合15個相關社團共同主辦的“僑胞歡聚迎新年，共慶中澳建立全面戰略夥伴關係10周年”活動在悉尼奧林匹克公園舉行。



此次活動由澳大利亞澳中人民友好交流協會發起，聯合15個相關社團共同主辦，吸引約800位僑胞參與。



兩國發展啟新篇



2014年，中澳建立全面戰略夥伴關係，這一重大舉措為兩國發展開啟新篇章。十年來，兩國經貿合作快速發展，成為雙方關係的堅實支柱。



中華人民共和國駐澳大利亞公使銜參贊蔡志烽稱，中澳建交半個世紀以來，經過雙方精心培育和辛勤澆灌，兩國友好之樹不斷苗壯成長，至今已枝繁葉茂。中澳建立全面戰略夥伴關係與兩國人民的傾心傾力支持緊密相連。



澳大利亞澳中人民友好交流協會會長田飛表示，下個十年，在澳華僑華人將繼續積極搭建民心相通的彩虹橋，為推動建設更加成熟穩定、富有成果的全面戰略夥伴關係貢獻力量和智慧。



華僑華人是兩國友好的見證者、參與者



中國作為澳大利亞的第一大貿易夥伴，雙方在貿易領域的合作不斷深化。從豐富的自然資源到先進的技術產品，貿易往來涵蓋了多個領域，為兩國經濟的增長注入強大動力。



2024年，250多家澳大利亞企業參加了中國國際進口博覽會，創下歷史新高，澳方企業對中國經濟和兩國合作投下的“信任票”。

