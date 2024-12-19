中國新能源車自信“出海” “圈粉”世界

中評社北京12月19日電／據海外網報導，來自塞內加爾的蘇拉，從事中非貿易20多年。今年，他購買了100多輛中國新能源汽車，準備用這些車輛在塞內加爾開展網約車或出租車服務。為此，他購置了充電樁，並在塞內加爾首都達喀爾註冊了公司，計劃學習中國的網約車模式進行運營。



“在中國這些年，我目睹了中國新能源汽車的快速發展。”蘇拉說，他將中國視作一所大學，希望學習並帶回中國在新能源汽車領域的先進經驗和技術，讓自己國家的人民也能享受到這些成果。



很多外國人像蘇拉一樣，被中國新能源車“圈粉”。



在全球汽車產業經歷深刻變革之際，電動化、智能化、網聯化趨勢風起雲湧，憑借在新能源汽車領域的先發優勢和持續的技術創新，中國車企正加速布局海外市場，以高質量的產品和服務贏得國際認可，展現出強大的競爭力和品牌影響力，也為加快汽車產業國際合作、幫助各國應對氣候變化貢獻中國方案和中國智慧。



一場場國際車展上，越來越多外國人士駐足中國品牌展台；國外城市的道路上，越來越常見到中國新能源汽車的身影；在海外投資建廠，成為越來越多中國新能源汽車產業鏈企業共同的選擇……2024年，中國新能源汽車正展現出自信“出海”的新風貌。



中國電動汽車必將越來越多



“如果有人正在考慮是不是購買這輛車，我的建議是，不要猶豫、立刻購買！”在肯尼亞第二大城市蒙巴薩的一家中國品牌新能源汽車專賣店，當地出租車司機朱馬試駕了一款中國電動汽車，感覺動力強勁、駕駛舒適。他認為，在肯尼亞的道路上，中國電動汽車必將越來越多。



長期以來，在非洲，被稱為“boda－boda”“tuk－tuk”的兩輪、三輪摩托車是當地交通的典型形象。如今，來自中國的新能源汽車登陸非洲，正逐步改變當地街道面貌。

