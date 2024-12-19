烏克蘭再獲歐盟41億歐元財政援助

中評社北京12月19日電／據新華社報導，據烏克蘭財政部官網18日發布的消息，烏方當天通過歐盟的烏克蘭援助基金獲得41億歐元的財政援助，其中15億歐元為贈款。



消息援引烏財政部長馬爾琴科的話說，新一批歐盟財政援助將優先滿足烏社會和人道主義領域財政支出。算上此次援助，烏方已收到今年烏克蘭援助基金設定的全部援助款項。馬爾琴科表示，歐盟今年向烏克蘭提供的直接財政支持超過160億歐元，是烏最大財政援助方。



烏財政部說，烏克蘭援助基金明年將向烏克蘭提供125億歐元財政援助。