外媒：特朗普選後首次記者會“喋喋不休”

12月16日，美國當選總統唐納德·特朗普在佛羅里達州海湖莊園一場記者會上發表講話。（圖片來源：美國有線電視新聞網） 中評社北京12月19日電／據新華社報導，特朗普離白宮又近了一步。美國各地選舉人17日投票，正式選舉特朗普為下一任總統。



而在一天前，特朗普召開了11月5日大選以來首次記者會。特朗普在這場記者會上主要談論外交和經濟，花費一個多小時回答現場提問。路透社則用“喋喋不休”來形容這場記者會。



特朗普正式獲得總統職位



美國50個州和首都華盛頓哥倫比亞特區當天各自舉行選舉人會議，投票選舉下任總統。結果顯示，前總統、共和黨總統候選人特朗普獲得312張選舉人票，美國現任副總統、民主黨總統候選人哈里斯獲得226張。



明年1月6日，美國國會參眾兩院將舉行聯席會議，點數2024年總統選舉選舉人票。特朗普將於當月20日宣誓就職。



美國總統選舉實行“選舉人團”間接選舉制度。選舉人團由538名選舉人組成，獲得半數以上即至少270張選舉人票的候選人獲勝。



大選後首次記者會說了啥？



特朗普大選後的首次記者會16日在佛羅里達州海湖莊園召開。他談論了諸多話題，包括俄烏衝突、新澤西州上空出現大量“無人機”等，誓言要起訴他認為辱罵他的多家媒體公司。



特朗普回答記者有關俄烏衝突的提問，但拒絕說明是否已經同俄羅斯總統普京通話。對於有關以色列的提問，他沒有明說是否會支持對伊朗進行軍事打擊，但直言不諱：哈馬斯需要同以色列達成協議，釋放它在加沙扣押的剩餘人質，否則就要面臨後果。

