從鐵橋穀看英國如何打造工業遺產

這是英國什普羅郡鐵橋穀黃昏時分的景色（11月28日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京12月19日電／據新華社報導，坐落在英國塞文河畔的鐵橋穀，是世界上現存最早的工業遺產之一。一座座英倫鄉村風格的房屋依山而建，周圍植被茂密，放眼望去一片綠色，這幅田園風光好像絲毫沒有重工業和鐵礦開採遺留的痕跡。如果不是那座橫亘兩岸的鐵紅色大橋，以及零星映入眼簾的巨大煉鋼爐舊址，很難讓人相信這裡曾是英國工業革命的發源地。



18世紀初，亞伯拉罕·達比一世在鐵橋穀成功用焦炭代替木炭冶煉生鐵，大幅降低成本，為工業革命奠定技術基礎。1779年，世界上第一座完全由鐵制成的橋梁在這裡建成，這座鐵橋不僅成為工業革命的象徵，還成為塞文河流域重要的交通樞紐。到19世紀中葉時，鐵橋穀已成為英國當時的工業中心，產品遠銷歐洲大陸、美洲及亞洲，吸引來自世界各地的技術人才前來觀摩學習。1801年，作家兼牧師理查德·沃納曾這樣描述鐵橋穀：“在這裡，自然之美與藝術工藝巧妙地融合在一起。”



然而，由於長期過度開採，鐵橋穀的煤炭、鐵礦等資源逐漸枯竭，鐵路的出現也培育出新的工業中心，鐵橋穀的技術優勢在不斷革新的工業體系中逐漸喪失。工業的衰退導致當地失業率上升，大量年輕勞動力前往外地謀生，鐵橋穀陷入蕭條。



隨著保護工業遺產意識的興起，學者和公眾開始逐漸關注包括鐵橋在內的周邊工業遺產，鐵橋穀也迎來了“新生”。



1968年，鐵橋穀博物館信托基金成立，致力於保護和管理該地區的工業遺產。1973年，第一屆國際工業紀念物大會在鐵橋穀召開。1986年，鐵橋穀成為英國首批聯合國教科文組織世界文化遺產，以及首個以工業遺產為主題的文化遺產。



鐵橋穀博物館群基於舊鋼爐、倉庫等，由10座主題各異的博物館組成，包括1973年建成的布利斯茨希爾維多利亞小鎮、傑克菲爾德瓷磚博物館和科爾布魯克代爾鋼鐵博物館等，每年吸引超50萬遊客前來。其中，布利斯茨希爾維多利亞小鎮作為鐵橋穀最受歡迎的景點之一，每年吸引超10萬遊客。



鐵橋穀博物館信托基金會現任首席執行官尼克·羅爾斯表示，遺產保護是鐵橋穀的核心任務。“遺產保護不僅是維護歷史建築，更需要賦予它們生命力，讓人們通過這些建築感受到歷史的重要性。”

