積石山震後一年：中國全力保障受災群眾生活

甘肅臨夏積石山縣安集鎮風林村村民白正錄（左二）與家人在新家中合影（12月12日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京12月19日電／據新華社報導，一年前，甘肅積石山6.2級地震損毀了白正錄的房子，打破了他和家人原本平靜的生活。在活動板房裡臨時安身近一年後，49歲的他和家人在政府的幫助下搬進了重建的房屋，日子又安穩了。



“房子共145平米，地段好，布局設計合理。”白正錄介紹，樓房採用集中供暖，室內溫度24℃，在家穿單衣也不冷，入住前三個月取暖費全免。



白正錄是甘肅省臨夏回族自治州積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣人。從安集鎮風林村大山深處的地質災害隱患點搬至山下平坦開闊的樓房集中安置點，出行更方便了。



“兒子在縣城開裝載機，每天幹完活就能回到家裡，一個月能掙六千元左右。”白正錄說。



記者瞭解到，白正錄所在的林坪村集中安置點還安置了其他十餘個鄉鎮的千餘戶受災群眾。



談起重建速度，白正錄竪起大拇指：“房子建得又快又好。”他深知，在地理位置偏遠且夏秋兩季多雨的積石山縣，重建並非易事。



積石山縣地處甘青交界，高寒偏遠，最高海拔超4000米，總人口僅28萬人。這裡曾是脫貧攻堅中最難啃的硬骨頭之一，2020年正式告別貧困；2021年被確定為國家級鄉村振興重點幫扶縣。



2023年12月18日23時59分，積石山縣發生6.2級地震，造成甘肅積石山縣、青海海東市等兩省部分地區數十萬人不同程度受災，151人死亡。



今年3月，積石山縣統籌推進災後重建工作，其中住房重建的安置方式依據群眾自願及房屋受損情況，分為維修加固、原址重建、集中安置三種方式。



短短數月間，在中國各方力量支援下，經過1.7萬餘名工人8個多月的輪班作業、晝夜施工，臨夏州9.15萬戶維修加固、1.05萬戶原址重建住房建成入住，14個集中安置點1.04萬套住房全部達到入住條件，路、水、電、暖、網實現“五通五穩”。

