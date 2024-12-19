1.5億次“有求必應”解碼大城善治

12月16日，京鐵和園小區的居民正在進行售房信息申報審核工作，為下一步辦證做準備。（圖源：新華社） 中評社北京12月19日電／據新華社報導，大城之治，機杼萬端。在超大城市北京，百姓對美好生活的向往更加強烈、需求更加廣泛——



“聽說啟動舊改了，啥時候輪到我們小區？”



“新能源汽車越來越多，能不能多裝幾台充電樁？”



“進大門要繞好大一圈，可不可以拆了圍欄，變開放公園？”



“一趕上大風天就感覺暖氣片不熱，我家溫度達標了嗎？”



……



北京接訴即辦改革6年來，共受理群眾和企業反映1.5億件，響應率始終保持在100%，解決率和滿意率雙雙提升至97%。及時、準確、高效回答民生之問，需要“以百姓心為心”的赤誠、擔當和智慧，也考驗廣大黨員幹部“為人民謀幸福”的能力、水平與決心。



1.5億個“有問必答”，1.5億次“有求必應”，形成了群眾言談中的政績口碑。問與答之間，是堅守初心使命的民意答卷，是大城善治制度性創新的北京示範，是全球超大城市治理的中國方案。



民意的回應：如何讓熱線真正“滾燙”起來？



凌晨5點，冬日的北京呵氣成霧。北京公交集團通學368路駕駛員果長義提前到達公交場站，檢查車況、打掃車廂、調好溫度，等待用笑容迎接乘客。

