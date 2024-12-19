四新盤周末搶客　198夥應市

關堡林（左）表示，滙都系累售552夥。右為泛海國際市務經理邱英發。（大公報） 中評社香港12月19日電／發展商歲晚收爐，新盤放慢推售步伐。綜合一手住宅物業銷售網，本周末兩日假期僅得4個新盤應市，涉及198夥，已為本月最旺的周末，包括泛海國際集團（00129）旗下洪水橋滙都Ⅱ，昨日原價加推88夥，落實周日（22日）公開發售。



大公報報導，泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都整個項目累售552夥，總成交金額逾27億元，當中滙都Ⅱ占134夥，成交金額逾5.7億元。銷情漸入佳境，遂加推滙都Ⅱ共88夥，包括首度曝光的第5座單位，折實售價325.15萬元起，折實呎價9588元起，折實平均呎價10488元，與上月首批81夥折實均價10418元相若。



加推單位中，最低折實入場單位為第5座1樓A02室，一房間隔，折實325.15萬元。以匯豐銀行首5年定息計劃計算，首5年每月供款為11281元；兩房最低折實入場單位為5座1樓A09室，折實399.84萬元，首5年每月供款為13873元。



值得留意，是次推出之88個單位中，當中包括向南單位，落實周日上午11時公開發售。



此外，路勁地產旗下屯門凱和山日前加推70夥，實用面積287至691方呎，扣除最高折扣26%及回贈後，折實287.2萬至約672萬元，折實呎價8300至10549元。折實平均呎價約9662元。同時落實於本周六推出97夥進行全新一輪銷售。



另外兩個於本周末應市的貨尾盤，計有油塘蔚藍東岸及元朗錦田北PARK YOHO Napoli，合共推出13夥招標。



全月一手成交料達千夥



總計4個於本周末上陣的新盤共涉198夥，已為今月最旺的周六日，較本月第一個周末128夥增加逾50%。



綜合一手成交紀錄册及市場消息，本月一手成交暫錄約430宗，其中凱和山售68夥吸金近2.9億元，暫為期內銷量最突出新盤；滙都系列則沽46夥緊隨其後；新地（00016）旗下屯門NOVO LAND第3B期售42夥排第三。

