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無人機搭載煙火　萌熊貓12.28照亮西九
http://www.CRNTT.com   2024-12-19 11:15:51


大熊貓主題展覽《PANDA　GO！　香港游》的主辦方宣布，將於12月28日晚在西九文化區舉行煙火無人機匯演。（大公報）
　　中評社香港12月19日電／大公報報導，大熊貓熱潮持續，大熊貓主題展覽《PANDA　GO！　香港游》引起熱烈反響，主辦方昨日宣布，將於12月28日晚，在西九龍文化區舉行煙火無人機匯演，1000架無人機將於10分鐘內交織出多款熊貓，並展示極具香港特色的圖案，其中3幕表演會結合煙火效果，是全港首次以無人機搭載煙火的表演。

　　“PANDA　GO　煙火無人機匯演”將於下周六晚上8時15分揭幕。整個匯演將持續約10分鐘，1000架無人機將交織出多款生動活潑的熊貓，並展示極具香港特色的圖案。香港專屬IP《熊貓香港親友會》將以“超萌”形象登場，並向市民揮手，為表演增添趣味和活力；亦會有3D大熊貓登場。

　　是次匯演是全港首次以無人機搭載煙火表演，其中三幕會結合煙火效果。第三幕及第七幕會有熊貓登場，並伴隨瀑布型煙火；閃爍型煙火則在第六幕呈現，與半立體的香港景點相互輝映，讓熊貓在夜空中幻化成星星般閃爍。每幕的持續時間各不相同，約為20至50秒。

　　主辦單位表示，公眾屆時可於西九文化區觀賞表演，稍後將公布建議觀賞位置及當日人潮管理措施。

　　匯演日期及時間會視乎天氣而作出變更或延期，有關變更請留意官方網站、社交平台最新公布。

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