﻿浸大3D全景屏幕　沉浸式觀賞文化遺產

浸大與機管局合作，在香港國際機場舉行虛擬文化遺產展覽，透過高解像度的3D全景相片技術，讓訪客沉浸式欣賞多個世界文化遺產。（大公報） 中評社香港12月19日電／香港浸會大學與香港機場管理局合作，在香港國際機場舉行虛擬文化遺產展覽，透過高解像度的3D全景相片技術，讓訪客沉浸式欣賞多個世界文化遺產。展覽昨日（18日）在香港國際機場舉行開幕儀式，浸大校長衛炳江、機管局機場運行執行總監姚兆聰等人擔任主禮嘉賓。



衛炳江表示，本次展覽展示了創新科技和文化創意產業的結合，冀通過促進藝術、文化和創意產業的發展及中外交流，進一步推動香港發展成為“中外文化藝術交流中心”；姚兆聰表示，聖誕假期是旅客出境的高峰，預計每日會有7至8萬人經機場離港，期望每日有過萬人參觀今次展覽。



大公報報導，本次展覽名為“瞬間展航”，使用全球首個全景沉浸式的360度3D LED屏幕，觀眾可完全被影像包圍。展覽時間由昨日（18日）起至明年2月15日，在機場一號客運大樓7樓L行段展出，參觀費用全免，亦無須預約，開放時間為上午9時至下午6時半。



“瞬間展航”由浸大與機管局合辦，是獲創新科技署資助的“未來影院系統：下一代藝術科技”項目的成果之一，資助金額為3540萬港幣。



本次展覽是項目的研究成果首次在本港大型公共場地作展示，訪客到場後只需要戴上3D眼鏡，揀選國家名稱後，畫面就會像飛機啟航那般，帶領訪客穿梭到中國、柬埔寨和土耳其等八個亞洲國家，欣賞逾40個文化遺產，包括中國靈隱寺、印度桑吉大佛塔。



浸大視覺化研究中心總監邵志飛表示，訪客不需要乘搭幾個小時飛機，只需10多秒時間就能透過360度3D影院系統，置身於多個壯麗世界文化遺產中。