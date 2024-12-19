卡納瓦羅：想念中國球員和熱情的球迷

（圖源：新華網） 中評社北京12月19日電／據新華網報導，離開中國足球教練崗位三年多後，卡納瓦羅說，他最想念的是熱情的球迷和執教過的中國球員。



作為皇家馬德里隊名宿，卡納瓦羅將於20日在香港大球場參加一場皇馬和巴薩退役球星的表演賽。在18日舉行的賽前新聞發布會上，卡納瓦羅接受新華社記者採訪時說：“我和（中國）球員之間的關係非常好，我從他們身上學到了很多東西，他們幫助我提升，使我成為一名更好的教練和更好的人。我仍然與許多球員保持著聯繫。”



記者問他是否仍然關注中國足球，他說：“當然了。”對於現在中國男足中印象最深刻的球員，他提到了當年在廣州恒大隊（後更名為廣州隊）執教過的韋世豪。



“韋（世豪）是一名很特別的球員，他在面對壓力時能發揮出更好的水平。他需要進更多的球，因為有時候他會專注於其他事情，但我認為他仍然是中國最好的球員之一。”卡納瓦羅說。



卡納瓦羅曾執教廣州恒大隊贏得2019賽季中超聯賽冠軍。



卡納瓦羅認為自己當時在一個非常好的時機到中國執教。對於中國足球過去幾年經歷的波折，他感到遺憾。但他表示很高興看到中國足球正在回到正軌，並相信中國足球有光明的未來，“因為我知道球迷的熱情依舊”。



