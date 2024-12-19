中評現場：馬英九賞雪雕好奇心重連連發問

馬英九一行12月19日上午來到太陽島雪雕藝術園參觀（中評社 海涵攝） 中評社哈爾濱12月19日電（記者 海涵）正在哈爾濱參訪的馬英九一行12月19日上午來到太陽島雪雕藝術園參觀，中央台辦、國務院台辦主任宋濤陪同。



雪雕藝術園內銀裝素裹、白雪皚皚，氣溫比哈爾濱市區更是低上好幾度。宋濤和馬英九一行在半個多小時的時間里觀賞了兩座雪雕作品，分別是長城和青花瓷。



參訪過程中，馬英九好奇心滿滿，頻頻發問。觀賞長城雪雕時，馬英九問到，“這是哪一個長城？”講解員答，“這是根據長城的一部分形象進行寫意的，將長城的一些主要元素融合在其中。”對於一座雪雕的製作時間，馬英九也很好奇，講解人員告訴他，根據大小和人員配比不同，製作周期也不盡一樣，一般會是7到10天。



“有大太陽的話，雪雕會不會融雪？”馬英九進一步追問道。講解員表示，“不會的，在零下十幾度的氣溫里，即使晴空萬里，對雪雕作品也不會有太大影響。”



青花瓷雪雕的瓶身雕琢工作已經完成，對於這一頗具國風元素的作品，馬英九很感興趣。得知後續還會對雪雕進行上色，馬英九很好奇最終效果如何。工作人員特地拿來了最終效果圖，馬英九細細端詳一番。



馬英九也關心“是否有雪雕和冰雕比賽”，工作人員介紹說，國際和全國的雪雕、冰雕比賽都會在這個場地進行。宋濤也在一旁補充道，“這裡的冰雕是中國第一，也是全世界第一。”

