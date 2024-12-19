富權：台將“抗中保台”滲擴到行政事務層面？

中評社香港12月19日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：台當局將“抗中保台”戰略滲擴到行政事務層面？以下為文章內容。



台灣地區的“行政院長”卓榮泰前日晚間向媒體宣布，“行政院”目前有八位“政務委員”，但在日前開會時有五位“政委”請假，僅有三位“政委”來開會，使每個人都要長時間發言，場面也有點冷清；而按規定“行政院”可以有七至八位“政委”，但一直都衹有八位，因此決定要新增一位，由現任“國安會”諮詢委員馬永成擔任，將在本周完成人事程序後，正式上任“政務委員”職務，並繼續兼任“國安會”諮委。



卓榮泰說，馬永成將銜接目前“總統府”全社會防衛相關工作，把會議當中必須由“行政院”執行的工作承接下來，且他驗豐富、閱歷無數、政策敏銳，判斷精確未來將負責與各部會溝通，以及“中央”、地方事務溝通協調，還有對外政策說明與論述，希望有助於行政團隊未來政策執行，提升內部效益。



按照《行政院組織法》規定，“行政院政務委員”可有七人至九人，皆是“行政院”會議成員，負責政策及法案審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見，以及辦理“行政院長”交辦事項。除了其中有若干名“政委”兼任部會首長之外，其餘“政委”是“不管部部長”。卓榮泰“內閣”團隊目前為八位“政委”，其中三位兼任，包含“政務委員”兼“國科會”主委吳誠文、“政務委員”兼“國發會”主委劉鏡清、“政務委員”兼“行政院工程會”主委陳金德；另外五位“政務委員”為陳時中、史哲、楊珍妮、林明昕，以及季連成，分別督導社福、文化、經貿、“法務部”與“個資籌備處”及“內政部”災防、消防以及“國防部”等業務。卓榮泰說，補足“政委”後，會再詳細討論九位“政委”的業務分工，勞務平均。



其實，卓榮泰所指的“請假五政委”，其中有四位當時在“立法院”備詢並溝通政策，另有一位在進行重要談判，都有公務在身，因此無法出席會議，並非是“躺平怠政”，因而要增加人手之說，是“攞來講”。



這就顯示，這項最新人事任命，是在大陸高校師生訪台、“雙城論壇”衝破種種阻擾而成功舉辦等事態，導致賴清德“抗中保台”戰略“破防”之後，民進黨當局不但要提升“抗中保台”的戰略層級，而且還要將之滲擴到行政系統的各個領域中，務求“滴水不漏”。

