﻿身後事手續多　申訴署籲設一站式網站辦理

圖：辦理先人離世後的手續涉及多項服務及不同部門，申訴專員認為應設一站式專題網站便利市民。（圖源：大公報） 中評社北京12月19日電／據大公報報導，辦理先人離世手續涉及不同政府部門服務，申訴專員公署昨日發表主動調查報告，認為政府應為辦理身後事設立一站式專題網站，並附設電子服務申請，簡化程序。有業界人士歡迎建議，同時希望加強宣傳教育，讓年紀更大的家屬更瞭解流程。



涉及多項服務不同部門



先人離世後的手續辦理，通常包括死亡登記、殮房服務、火化或土葬服務等，相關服務涉及食環署、入境處、衛生署及醫管局等不同部門，例如殮房服務及簽發死亡文件由衛生署及醫管局負責，死亡登記由入境處處理，喪禮安排、火葬、土葬、骨灰處理及綠色殯葬等事宜，則需要向食環署申請。



申訴專員公署主動調查發現，先人家屬要分別到多個部門網站，才找到相關資訊，建議設立跨部門一站式專題網站。



申訴專員陳積志表示，現時有關辦理先人離世的資訊，放在政府一站通網站下有關“為離世者家屬提供的服務及支援”的頁面，家屬需逐一按連結到相關部門網站尋求資料。以死亡登記為例，當市民按下“與申請辦理死亡登記有關表格”的連結後，會連接至入境處“出生及死亡登記”的頁面，當中有九份有關出生登記及死亡登記等不同服務的表格供市民下載，市民需花時間於各部門網站內不同頁面之間來回穿梭，才能尋找合適表格或相關資訊。