商戶贊恢復“一簽多行”有利營商

上圖：李家超在嘉年華購買了38只“熊有成竹”的大熊貓公仔，希望帶來好意頭。下圖：李家超到尖沙咀海旁的一間酒吧，購買了一杯梳打飲品，並與負責人和顧客聊天。（圖源：大公報） 中評社北京12月19日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日傍晚落區到尖沙咀，瞭解旅遊業及聖誕市道。其間，李家超參觀大熊貓主題戶外嘉年華、光顧海濱的食肆，向商戶瞭解銷情，並與市民及遊客交流和合照。他更在嘉年華上花費逾1600元購入38只“熊有成竹”的大熊貓公仔，希望帶來好意頭。



有內地茶飲連鎖店負責人向李家超表示恢復“一簽多行”有利營商，計劃在港繼續擴展業務，李家超回應，將產品引入香港，有助帶往海外城市。＼大公報記者 劉碩源



繼周日落區後，行政長官李家超昨日再次落區，來到尖沙咀。特首辦主任葉文娟及旅遊事務專員張馮泳萍等隨行。



籲內地商家借香港走出去



李家超先到文化中心外露天廣場的大熊貓主題嘉年華，與攤販交流，有商戶表示大熊貓熱潮帶動了生意。其間，他花費逾1600元購買了38只“熊有成竹”的大熊貓公仔，支持大熊貓經濟，笑稱是“講意頭”。他又到大熊貓主題教室與小朋友見面，並在海旁與海面上十米高的巨型大熊貓公仔“打卡”，沿途與市民、旅客聊天及合照。現場有小朋友祝願他聖誕快樂。



由投資推廣署引入的內地茶飲連鎖店負責人向李家超表示，近月銷售量大增，將計劃在港繼續擴展業務，又指機場三跑系統啟用和深圳旅客恢復“一簽多行”有利營商，可透過香港平台走向世界。李家超回應稱，香港是國際城市，聚集不同地方的旅客，將產品引入香港，有助以香港作為“示範地”，再帶到海外城市。



有旅客向李家超表示，香港很美麗，李家超建議多拍照會更開心，又說香港有很多吸引和獨特的地方，希望旅客繼續發掘。他呼籲外國旅客多來香港購物和品嘗美食，以及觀賞大熊貓。