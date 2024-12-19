韓軍事法庭批捕前戒嚴司令朴安洙

圖：韓國前陸軍參謀總長朴安洙（中）。（圖源：法新社） 中評社北京12月19日電／據大公報報導，綜合韓聯社、韓國《中央日報》報導：韓國檢方負責調查“12.3戒嚴事件”的特別偵查本部17日表示，韓國軍事法庭當天簽發了針對前戒嚴司令部司令、陸軍參謀總長朴安洙的逮捕令。這是韓國45年來首次逮捕在任陸軍參謀總長。



韓國檢方16日以“涉嫌執行內亂相關重要任務”和“濫用職權”為由，提請法院批捕朴安洙。軍事法庭認為他有潛逃可能，隨後作出批捕決定。韓國總統尹錫悅3日宣布緊急戒嚴後，朴安洙被任命為戒嚴司令並頒布“第1號戒嚴令”，下達了控制國會的指令。朴安洙曾於5日請辭，但被尹錫悅拒絕。本月12日，朴安洙被停職。



韓國憲法法院18日對外宣布，院方已於17日命令尹錫悅在24日前提交有關此次戒嚴的相關國務會議紀要和戒嚴布告令等資料，並已於當天向尹錫悅方面發送相關電郵，18日上午又通過郵政系統發送了信件，但“無法確認尹錫悅方面是否接收到相關指示”。



韓國總統警衛處18日以涉軍事機密、公務等理由，表示“無法協助針對有關服務器的扣押搜查”。據悉，總統警衛處的服務器中存儲了警察廳廳長趙志浩等人的“保密手機”通信紀錄等重要信息。



此外，首爾檢方17日以涉嫌非法收受政治資金為由，逮捕被稱為“建進法師”的尹錫悅親信全成裴（音）。全成裴在總統府內身份形同“國師”，與尹錫悅夫婦關係親密。