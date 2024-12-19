港優勢穩固　樓市穩中轉好

中評社香港12月19日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析，近年中國被美國針對，企圖阻止中國經濟高速發展。香港作為國家一個具戰略價值的城市，在“一國兩制”下發揮獨特功能，香港也是國家對外的一個重要窗口，同樣被列入打壓範圍。與此同時，新冠疫情後，香港經濟仍在﻿復甦中，不論是生意人還是打工仔都面對壓力。



香港經濟未如人意，樓市又豈可獨善其身？事實上，近年樓價走勢也反映出經濟的舉步維艱。樓價持續下滑，樓市同樣充斥了負能量。這些負能量，令市場信心更加低迷，人們很容易就會將問題放大，形成惡性循環。筆者認為就算目前的環境有幾多的困難，都應該保持有正能量、樂觀地面對，不能讓負面的情緒影響自己的決定。



減息周期啟動 銀行積極做樓按



樓市目前有利淡也有利好的因素，導致樓價未止跌的主因，是發展商的庫存太多，加上市場有實力的投資者因受高息影響，怕持貨太多影響現金流；業主及銀主也在爭相沽貨，也令到市場充斥太多貨源，價格難免受壓。



不過，市場的利好因素其實也逐漸積聚起來，令氣氛有所改善。例如減息的周期啟動，減息的趨勢正在形成；而來港的國際優秀人才正不斷增加，為樓市帶來必然的剛性需求；租金也正在上升，帶動租金回報率變得吸引，加上銀行做按揭開始回復積極。上述利好因素正在對衝市場的負能量。



雖然經濟及樓市的﻿復甦步伐都不算得很理想，但須知道香港仍然有相當的優勢，除了背靠祖國，香港也繼續面向國際，有著很大的國際視野，對國家有獨特的貢獻。香港既是一個言論及經濟自由的城市，有活力，也融入了多元的文化，加上稅率低、稅制簡單；還有優秀的醫療及教育等等。此外，香港有完善的法制，以地產市場為例，香港的私人住宅數量達到170萬夥，這些私有財產都受到法律的保護。



筆者始終認為，經濟和樓市的﻿復甦，除了需要具體的幫助，也要市場調整心態，正如治病除了要用藥，也要病人保持正面的心境，以及對抗病患的鬥志。香港人也一樣，必須時刻保持滿有正能量，有正向的思維，就總會迎來更好的明天。