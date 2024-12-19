韓國近三成受訪中小出口企業因政治亂局受損

韓國國務總理韓德洙（資料圖） 中評社北京12月19日電／據央視新聞報導，18日，韓國中小企業聯合會發布一項調查結果稱，該國近三成受訪中小型出口企業因國內政治亂局蒙受經濟損失，另有超過六成此類企業擔憂後續出口業務受不利影響。企業所受損失主要表現在合同和訂單的延遲、減量、取消以及韓元貶值等。這些企業呼籲韓國政府積極採取對策，幫助其擺脫困境。



此前一項調查顯示，韓國近半數小型餐飲和住宿商家因政治亂局蒙受直接或間接損失。代行總統職權的國務總理韓德洙日前說，韓國經濟“面臨比以往更嚴峻的挑戰”。