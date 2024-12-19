馬英九冰雪體驗　稱“熱情的人不怕冷”

念罷《江雪》，馬英九高舉手臂開心比耶。（中評社 海涵攝） 中評社哈爾濱12月19日電（記者 海涵）馬英九12月19日上午參觀了哈爾濱太陽島雪雕藝術園並進行冰雪體驗，中央台辦、國務院台辦主任宋濤陪同參觀。儘管氣溫衹有零下十幾度，但在半個多小時的參訪過程中，馬英九依舊興致很高、活力滿滿，他多次表示，“熱情的人不怕冷！”



馬英九剛一下車就打趣說自己穿得很像“北極熊”，引得在場眾人大笑。在觀賞長城雪雕時，馬英九拿起一個雕刻用具抹子體驗雪雕打磨，他表示，這是第一次體驗，感覺非常有趣。他還笑稱“在台灣，夏天我們也是這麼銼冰的。”



隨後，宋濤和馬英九一行在長城雪雕前合影留念。合影時，有人問“黑龍江美不美”“哈爾濱贊不贊”“冰雪大世界贊不贊”，馬英九高喊“美！贊！棒！”



看到雪景，馬英九有感而發，他帶著現場台青吟誦唐朝詩人柳宗元的《江雪》一詩。“千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。”念罷，馬英九高舉手臂開心比耶。他笑言，“這很重要，說明我們賞雪的不是文盲哦！”



馬英九一行還參觀了青花瓷雪雕。馬英九同講解員互動說，“我記得有個歌手周傑倫有首歌就叫《青花瓷》。”講解員立馬念出一句歌詞——“天青色等煙雨，而我在等您！”馬英九聽聞笑稱，“這是周迷！”



馬英九於12月18日至26日三度率團訪問大陸，此行會赴哈爾濱與成都，出席冰雪節等活動並參訪。

