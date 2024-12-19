我國將大力推動糧食大面積單產提升

中評社北京12月19日電／據新華網報導，2025年我國將大力推動糧食大面積單產提升，鞏固大豆油料擴種成果，全力以赴抓好糧油生產。



這是記者18日從全國農業農村廳局長會議瞭解到的。



農業農村部相關負責人在會上表示，堅持提高單產和品質並舉，把大面積單產提升作為糧食生產的關鍵舉措。



具體來看，小麥要強化冬春田間管理，加強赤黴病、莖基腐病、條銹病統防統治，中後期實施好“一噴三防”，打好夏糧豐收基礎；玉米重點是推廣耐密抗倒宜機收的品種和水肥一體化技術模式，加快普及高性能精量播種機，適度增加種植密度，防控好南方銹病、草地貪夜蛾等重大病蟲害；水稻重點是推廣優質高產品種，集成集中育秧、機械栽插、側深施肥、一噴多促等技術模式，防好“兩遷”害蟲、稻瘟病等，西南、華南、長江中下游等“兩季不足、一季有餘”稻區要持續挖掘再生稻潛力。



這位負責人還說，2025年要多油並舉鞏固大豆油料擴種成果。加快推廣高油高產大豆品種，進一步挖掘油菜擴種潛力，實施好花生單產品質雙提升行動，通過輪作、套種等擴大種植。此外，各地要因地制宜發展油葵、芝麻、油茶、核桃等特色油料，多渠道拓展食用油供給。



據瞭解，今年我國糧食產量再創新高，在連續9年保持1.3萬億斤以上的基礎上全年糧食產量首次達到1.413萬億斤。全國糧食畝產提高5.1公斤，對增產的貢獻率達八成。