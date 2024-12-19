做好“三農”工作　總書記強調三個“更加”

中評社北京12月19日電／據新華網報導，“推動農業基礎更加穩固、農村地區更加繁榮、農民生活更加紅火”。



12月17日至18日，中央農村工作會議在北京召開。會議傳達學習了習近平總書記對做好“三農”工作的重要指示。



盤點今年，農業生產邁上新台階，農民收入穩步增長，農村社會和諧穩定；展望來歲，“三農”工作要努力實現三個“更加”。



“農業農村農民問題是一個不可分割的整體。”



在地方考察，習近平總書記深入鄉村，到村民中間，察農事、看村容、問民情。



習近平總書記曾經用充滿深情和歷史感的話，深刻闡釋農業、農村、農民的關係：“農業因人類定居而興，村落因農事活動而聚，鄉村不僅是農業生產的空間載體，也是廣大農民生於斯長於斯的家園故土。”



今年5月，習近平總書記在山東考察時要求，推動農業增效益、農民增收入、農村增活力。9月，在第七個“中國農民豐收節”到來之際，習近平總書記再次強調“千方百計推動農業增效益、農民增收入、農村增活力”。



從三個“增”到三個“更加”，這次習近平總書記進一步指明了“三農”工作的方向目標。



推動農業基礎更加穩固，就要做好保障糧食和重要農產品穩定安全供給這一頭等大事。要守住耕地保護紅線，堅持“藏糧於地、藏糧於技”，穩面積、增單產，並進一步加大強農惠農富農政策力度，健全糧食價格形成機制，保護種糧農民和糧食主產區積極性。



推動農村地區更加繁榮，就要在把握“三農”這一全黨工作重中之重的同時，跳出“三農”抓“三農”，統籌新型工業化、新型城鎮化和鄉村全面振興，全面提高城鄉規劃、建設、治理融合水平，促進城鄉要素平等交換、雙向流動，縮小城鄉差別，促進城鄉共同繁榮發展。



推動農民生活更加紅火，就要把增加農民收入作為“三農”工作的中心任務，千方百計拓寬農民增收致富渠道。在守住不發生規模性返貧致貧底線的同時，發展縣域富民產業，促進農民工穩崗就業，挖掘經營增收和務工增收潛力，人、地、錢等農村各類資源要素盡量激活，讓農民挑上“金扁擔”，腰包越來越鼓。



