韓國檢方移交尹錫悅案　總統警衛處拒絕搜查

中評社北京12月19日電／據新華網報導，韓國檢察機關18日向高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）移交調查總統尹錫悅涉嫌內亂罪的案件。總統警衛處當天向聯合調查機構“共同調查本部”通報，不同意對服務器進行扣押搜查。



據韓國媒體報導，韓國大檢察廳18日表示，經與公調處協商後，檢方決定同意其提出的要求，將涉及嫌疑人尹錫悅和前行政安全部長官李祥敏的案件移交公調處。同時，公調處撤回對其他相關嫌疑人的案件移交申請。



由韓國警察廳、公調處和國防部聯合設立的“共同調查本部”18日說，總統警衛處以涉軍事機密、公務等理由，表示“無法協助針對有關服務器的扣押搜查”。此前，“共同調查本部”17日試圖對位於首爾龍山總統府內的警衛處的服務器執行扣押搜查，但未能成功。



此外，對於“共同調查本部”16日發出的“要求18日到案接受調查”的傳喚通知，尹錫悅方面未予回應。“共同調查本部”表示，正在考慮再次傳喚尹錫悅。



另據報導，韓國憲法法院18日表示，已通過電子郵件及郵局寄送方式，要求尹錫悅在24日前提交有關“12·3緊急戒嚴事態”的國務會議記錄和戒嚴發布令等資料，但相關通知文件“是否送達仍為未知數”。憲法法院還說，總統彈劾案的聽證會、辯論和宣判日期將對外公開，公眾和媒體均可旁聽，但不會進行直播。