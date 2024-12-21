智庫研討：特朗普2.0中美“交易”可能性

香港全球化中心CGHK Insight 關於“特朗普2.0：美國盟友關係與印太風險預判”的洞察對話會議截圖。 中評社香港12月21日電／隨著特朗普即將在2025年1月20日開啟他的第二任期，中美關係及全球格局再度成為國際輿論的焦點。在這個背景下，德國馬歇爾基金會印太項目執行主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，特朗普對“交易”充滿熱情，尤其渴望在第二任期內與中國達成某種協議。



“這可以說是毋庸置疑的，他（特朗普）一定想要與中國達成某種交易或協定。”葛來儀在2024年12月17日，由香港全球化中心（Center for Globalization Hong Kong， 簡稱CGHK）主辦的CGHK Insight Dialogue洞察對話上發表了這一見解，分析了特朗普的執政風格及其未來外交政策的可能走向。



此次國際對話由CGHK研究員謝遙東進行開場致辭，CGHK創始人兼主席邱震海主持，邀請了葛來儀和清華大學戰略與安全研究中心主任、教授達巍作為主講嘉賓。會議以“特朗普2.0：美國盟友關係與印太風險預判”為主題，深入探討特朗普二度執政對中美關係、美國盟友體系、以及歐洲與印太地區安全格局可能帶來的深遠影響。



1. 特朗普的“交易”策略：中美貿易協定的可能性



對於特朗普希望達成的“交易”，葛來儀指出，目前這一交易的具體範圍、條件和內容尚不明確，存在極大的不確定性，這無疑為中美關係增添了更多複雜性。同時，她強調，這種協議不應被視為10多年前提出的“G2”（中美共治）概念，而應更多聚焦於經濟和貿易領域中一定程度的和解與合作可能性。



達巍則對特朗普2.0時期中美達成協議的可能性持謹慎樂觀態度。他認為，協議的達成需要更多互動和早期溝通，但迄今為止，無論是特朗普方面發出的邀請中國最高領導人出席其就職典禮等積極信號，還是其他相關舉措，都尚未得到北京的正式回應。他特別提到，在經濟領域展開實際、務實的合作，例如解決芬太尼問題和非法移民問題，這些符合美國當前國家利益的議題，可能成為雙方較易突破的切入點。然而，由於台灣問題對北京的高度敏感性，將其作為交易籌碼的可能性幾乎微乎其微。

