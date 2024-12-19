港鐵三列熊貓主題列車行走南港島線及機場快線

中評社香港12月19日電／港鐵推出三列大熊貓主題列車，今日起至明年初行走。



香港電台報導，其中兩列將於海洋公園站所在的南港島線行走，另外一列是機場快線列車。港鐵公司常務總監楊美珍表示，機場快線是接觸世界各地旅客的其中一個重要門戶，希望吸引更多旅客欣賞大熊貓。



在大熊貓主題列車上，座位及門上都貼上海洋公園6隻大熊貓的卡通樣貌，以及卡通熊貓與本港風景及美食的合成照片。



楊美珍表示，推出主題列車，是港鐵與政府相關部門、旅遊事務署、旅發局和海洋公園合作，一連串大熊貓暢遊港鐵的主題活動之一。