中評側記：宋濤與馬英九冰雪互動十分暖心

合照前，宋濤幫馬英九摘帽子。（中評社 海涵攝） 中評社哈爾濱12月20日電（記者 海涵）正在黑龍江交流訪問的中國國民黨前主席馬英九及隨團台灣青年於19日上午來到哈爾濱太陽島展開冰雪互動體驗，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤陪同。在半個多小時的參訪過程中，宋濤與馬英九一直相伴而行，聊天互動不斷，更是時常傳來歡聲笑語。



太陽島雪博會是冬季哈爾濱的一道亮眼風景線，今年已經舉辦至第37屆。宋濤和馬英九一行重點參觀了“長城”雪雕和“雪韵國粹—青花瓷”雪雕。中評社記者現場觀察到，參觀期間，宋濤與馬英九有諸多暖心互動。



第一，宋濤關心馬英九冷不冷。宋濤與馬英九剛一見面，就親切地問道“你現在可以吧？不冷吧？”馬英九打趣說自己穿得很像“北極熊”，宋濤說，“就要這樣穿才行啊，不然太冷了！”在後續的參訪過程中，宋濤也多次詢問馬英九“冷不冷”。馬英九則表示“熱情的人不怕冷”，他全程十分興奮，對雪雕作品有很大興趣。



第二，宋濤同馬英九一起體驗雪胚打磨。宋濤、馬英九首先參觀的是“長城”雪雕，講解員介紹，長城不僅體現了中華民族堅韌不拔的品質，更是兩岸一家親理念的生動詮釋。在“長城”雪雕前，參訪團一行拿起各種各樣的雪雕工具過了一把“雪雕大師癮”。宋濤馬英九兩人一起體驗鏟雪，宋濤還給馬英九做了示範。馬英九笑稱，“在台灣，夏天我們也是這麼銼冰的”“做久了可以回台灣開冰果店。”

