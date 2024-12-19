【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國南加州有農場發現乳牛感染禽流感
http://www.CRNTT.com
2024-12-19 16:51:07
中評社香港12月19日電／美國南加州有農場發現乳牛感染禽流感病例，加州州長紐森宣布，加州進入緊急狀態，並強調是出於預防考量，確保政府機構擁有應對這次疫情所需的資源和靈活性。
香港電台報導，紐森辦公室指出，加州至今未有報告禽流感人傳人個案，感染者均是曾接觸過受感染乳牛的人。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美國在生牛奶樣本中檢測出禽流感病毒
(2024-11-26 12:58:30)
加拿大確認首例人感染H5N1禽流感病毒病例
(2024-11-14 15:13:16)
日本禽流感疫情蔓延 緊急撲殺35萬只雞
(2024-11-07 10:55:05)
美國首次檢測到豬感染H5N1型禽流感病毒
(2024-10-31 17:09:59)
日本千葉縣確認高致病性禽流感疫情
(2024-10-23 14:30:18)
日本出現本禽流感季首起禽流感疫情
(2024-10-18 11:37:22)
美發現首例無動物接觸史的人感染H5型禽流感
(2024-09-08 16:34:13)