美國南加州有農場發現乳牛感染禽流感

中評社香港12月19日電／美國南加州有農場發現乳牛感染禽流感病例，加州州長紐森宣布，加州進入緊急狀態，並強調是出於預防考量，確保政府機構擁有應對這次疫情所需的資源和靈活性。



香港電台報導，紐森辦公室指出，加州至今未有報告禽流感人傳人個案，感染者均是曾接觸過受感染乳牛的人。