馬英九訪哈爾濱電機廠　稱“印象很深刻”

馬英九一行19日下午參訪哈爾濱電機廠（中評社 海涵攝） 中評社哈爾濱12月21日電（記者 海涵）正在大陸交流訪問的中國國民黨前主席馬英九一行19日下午參訪了哈爾濱電機廠。談及參訪感受，馬英九表示“印象很深刻”。



哈爾濱不僅有迷人的冰雪風光，更是老工業基地。馬英九一行在一天之內接連打卡冰雪美景和工業企業，對哈爾濱的認識與瞭解會更加全面立體。



據瞭解，哈爾濱電機廠始建於1951年，是中國大陸技術領先、設備精良的大型發電裝備製造商和服務提供商，擁有各類設備3700餘台。研製的大型水電機組占國內總裝機容量的1／2以上，大型汽輪發電機占國內總裝機容量的1／3以上，水輪發電機組最大容量1000兆瓦，汽輪發電機、核能發電機最大容量1350兆瓦，具備年產4000萬千瓦發電機組的能力。產品遍布中國大陸所有省份，出口到世界52個國家和地區。



來到哈爾濱電機廠，馬英九一行參觀了廠史展覽館、車間等地。期間，馬英九詢問“（哈爾濱電機集團）同台灣的電廠有聯絡嗎？”講解員表示“有一些技術交流的合作。”



講解員介紹說，哈爾濱電機廠承擔了三峽水電站水輪機的研製任務，總裝機34台，總能量為2150萬千瓦。馬英九對此很感興趣，他駐足觀看展示圖，並認真聆聽介紹，期間還同旁邊人說，“（三峽水電站）就是靠長江水發電的。”



馬英九於12月18日至26日第三度率團訪問大陸，此行會赴哈爾濱與成都，出席冰雪節等活動並參訪。

