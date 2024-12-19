香港暫停從韓國部分地區進口禽肉及禽類產品

中評社香港12月19日電／香港食物安全中心宣布，因應世界動物衞生組織通報，指韓國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉，及包括禽蛋的禽類產品。



據香港電台報導，韓國有關地區包括世宗市；全羅北道扶安郡及金堤市；慶尚北道永川市；全羅南道康津郡及靈岩郡；忠清南道瑞山市。



香港食物安全中心還說，本港今年首9個月從韓國進口約20公噸冰鮮與冷藏禽肉，以及約1552萬隻禽蛋。