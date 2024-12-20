中評關注：習近平問了科大衛星專家很多問題

“澳門科學一號”衛星首席科學家、應用與科學系統總設計師張可可談及自己見到習主席的深刻印象。（中評社 郭至君攝） 中評社澳門12月20日電（記者 郭至君 林艷）今年是澳門回歸祖國25周年，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平12月18日下午乘專機抵達澳門，出席20日舉行的慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮並視察澳門。19日早9點45分左右，習近平主席的車隊就抵達了澳門科技大學，開啟澳門視察的第一站。



“澳門科學一號”於2023年5月21日在酒泉衛星發射中心發射成功，是內地和澳門合作研製的首顆空間科學衛星。習近平主席當時曾經給參與“澳科一號”衛星研製的澳門科技大學18名師生代表回信，時隔一年半後，更是親自來到澳門科技大學視察，聽取月球與行星科學國家重點實驗室的情況介紹，並和學校裡的師生、科研工作者們親切交流。



習主席車隊離開後，多位澳科大的師生向中評社記者談及見到習主席並與他交流互動的感受。“澳門科學一號”衛星首席科學家、應用與科學系統總設計師張可可對中評社記者談到了他向習近平主席匯報的一些內容。“我跟主席說，‘澳科一號’衛星的圓滿實施是由國家航天局與澳門特區政府共同支持而完成的，它是‘一國兩制’在航天科技領域的一個重要成功典範。習主席也與我們進行了很多互動，問了我們很多問題。其中，我覺得最重要的就是說我們這些科學成果在國民經濟、在國家建設上有很重要的應用，希望我們抓緊時間把它做好。”張可可表示，“我覺得習主席對我們的科研成果進展還是很滿意的，他問的幾個問題都很精準、專業，我們的團隊也向他做了很好的回答。”



張可可也說，繼“澳門科學一號”之後，“澳門科學二號”衛星計劃於2026年底或2027年初發射。“澳科二號”與一號相同，主要是研究地球磁場的時空變化，但是它的飛行軌道將和“澳科一號”完全不一樣，“澳科一號”是一個圓形軌道，是低緯度的，而“澳科二號”是一個橢圓形軌道，通過一號、二號的協調協同，我們就可以得到三維立體的資料，這將是全世界第一個三維立體的對地球磁場的觀測，將會對科學研究起非常大的作用。

