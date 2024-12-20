習近平考察科大 師生向中評社回憶難忘時刻

習近平主席來到澳門科技大學考察，同學校師生和科研工作者親切交流。 中評社澳門12月20日電（記者 林艷 郭至君）國家主席習近平12月19日上午考察澳門科技大學，聽取中藥質量研究國家重點實驗室、月球與行星科學國家重點實驗室情況介紹，同學校師生和科研工作者親切交流。繼去年給澳科大師生回信後，習主席今次抵澳首站就來到學校考察，令澳科大師生倍感興奮和激動。他們在接受中評社記者採訪時紛紛表達了激動之情，同時也回憶了習主席視察學校過程中的難忘時刻。



澳門科技大學校長李行偉表示，習近平主席到訪了大學的中藥質量研究國家重點實驗室、月球與行星科學國家重點實驗室，並向校方贈送月球土壤，又來到圖書館，與很多年輕學生親切互動交流。李行偉表示，習近平主席除了關心中醫藥及航天科技的領域之外，還講到了高等教育的重要性，鼓勵大家多元化發展，並高度肯定了澳門及澳門科技大學過去25年所取得的成就，祝願“澳門和澳科大明天會更好”，全體師生都感到鼓舞。



李行偉說，“習近平主席很重視國家的高等教育、人才、科技，他也提到在中醫藥和航天科技方面，澳門可以和內地高度合作，也對年輕人給予很多鼓勵，希望澳門學子與內地學生多多交流，思想碰撞出更多火花。總的來說，我對習近平主席的到訪感到榮幸，對我們澳科大來說也是非常大的鼓舞。”

