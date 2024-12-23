中評焦點：習主席贈澳科大的禮物有何特別

習近平主席贈送給澳門科技大學的另一份珍貴禮物是《中華醫藏》（中評社 林艶攝） 中評社澳門12月23日電（記者 林艷 郭至君）中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平訪澳第二天，首站來到澳門科技大學考察，聽取中藥質量研究國家重點實驗室、月球與行星科學國家重點實驗室情況介紹。令澳門科大師生倍感激動的是，習近平主席還特別給這兩個重點實驗室贈送了月球樣本和中華醫藥藏書兩份珍貴的禮物。



中評社記者看到，習主席贈送給月球與行星科學國家重點實驗室的月球樣品禮物十分精心別緻，既有象徵著北京的萬里長城圖畫，也有被視為澳門象徵的區花蓮花，以及兩大澳門地標建築大三巴牌坊和澳門旅遊塔。右上方的月球樣品是通過中國探月工程嫦娥五號任務，取自月球正面西經51.916度、北緯43.058度。據瞭解，澳科大從2005年起，積極參與國家深空探測計劃，包括積極主動參與國家“嫦娥探月工程”。2018年，月球與行星科學國家重點實驗室於正式掛牌成立，是天文與行星科學領域唯一一個國家重點實驗室。在過去20年間，多名實驗室成員入選嫦娥探月工程核心科學家團隊。其中，與內地合作研製的首顆空間科學衛星“澳科一號”也在去年發射成功，這也是國際上首個監測低緯度地磁場與空間環境的衛星，是內地目前地球磁場探測精度最高的衛星。



習近平主席贈送給澳門科技大學的另一份珍貴禮物則是《中華醫藏》，這是一部中醫藥古籍，集保護、傳承、整理、利用中醫藥古籍的功能為一體。中評社記者在澳門科技大學圖書館看到，這套叢書被擺放在了入口處最顯眼的地方。據瞭解，中藥質量研究國家重點實驗室由國家科技部批准，於2011年1月25日正式掛牌成立，是我國中醫藥領域成立的首個國家重點實驗室。



澳門科技大學副校長龐川接受中評社記者獨家採訪表示，這兩份禮物對於澳門科技大學師生而言，就像一個精神燈塔般，將會給我們帶來巨大的、持久性的精神鼓勵。他認為，習主席給澳門科技大學贈送這兩個禮物有兩個深意：首先，是對澳門科技大學兩個國家重點實驗室的高度認可，尤其是在發展中華傳統的中醫藥方面做了積極貢獻，習主席更是高度認可實驗室短時間內在衛星等現代科技方面的表現，並用“彎道超車”予以肯定。其次，寄託著習主席的殷殷期望，希望我們在他的鼓勵下，用好國家平台，培養更多的優秀學生，創造更多的優秀科研成果，一方面是繼續推廣中醫藥發展，另一方面是為我們國家的航天事業做出澳門貢獻。

