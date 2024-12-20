中評焦點：習近平參加晚宴提出期許

國家主席習近平出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴並發表重要講話 中評社澳門12月20日電（記者 林艷 郭至君）國家主席習近平12月19日晚上出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴並發表重要講話。習近平指出，過去5年是澳門歷史上很不平凡的5年，面對世界百年變局加速演進和世紀疫情嚴峻考驗，第五屆特別行政區政府團結帶領澳門社會各界迎難而上、務實有為，推動經濟持續回升向好，各項事業全面進步，譜寫了具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐的嶄新篇章。



澳門東亞運動會體育館宴會廳內，氣氛喜慶熱烈。18時許，習近平和夫人彭麗媛在澳門特別行政區行政長官賀一誠和夫人鄭素貞陪同下步入大廳，全場起立，鼓掌歡迎。



在熱烈掌聲中，習近平發表了熱情洋溢的講話。他首先代表中央政府和全國各族人民，向全體澳門居民和關心支持澳門發展的國際友人致以誠摯問候和良好祝願。



習近平表示，過去5年，澳門經濟適度多元發展取得新成效，民生福祉水平邁上新台階，愛國愛澳政治社會基礎日益鞏固，國際影響力和知名度大幅提升。這5年澳門發展取得的顯著成績，得益於全面準確貫徹“一國兩制”方針，得益於中央政府和祖國內地大力支持，得益於國際社會積極參與，是特別行政區政府團結社會各界拼出來、幹出來的。



習近平表示，澳門擁有“一國兩制”這一獨特優勢，已經打下堅實發展基礎，乘著強國建設、民族復興的浩蕩東風，完全有條件有能力飛得更高、走得更遠、實現更好發展。



習近平對澳門提出3點期許，一是登高望遠，更加積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為。二是海納百川，在愛國愛澳旗幟下更加開放包容、團結聚力，廣納天下英才，共建美好澳門。三是銳意進取，展現更大魄力，勇於變革、敢於創新，更好發揮“一國兩制”制度優勢，開創澳門發展新局面。

