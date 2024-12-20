中評現場：兩岸青年冰雪節在哈爾濱啟動

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，黑龍江省委書記許勤、省長梁惠玲，中國國民黨前主席馬英九及兩岸青年代表共同點亮啟動儀式燈柱。（中評社 海涵攝） 中評社哈爾濱12月20日電（記者 海涵）以“燃情冰雪·攜手同行”為主題的海峽兩岸青年冰雪節啟動儀式12月19日晚在黑龍江省哈爾濱市舉行，儀式後舉辦了兩岸青年短視頻大賽優秀作品展播暨頒獎活動。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，中國國民黨前主席馬英九，黑龍江省委書記許勤等兩岸有關方面嘉賓、青年共約1300人參加活動。



宋濤致辭時表示，兩岸同胞都是中國人、一家人。我們將繼續秉持“兩岸一家親”理念，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共享祖國大陸發展進步成果。希望廣大台灣同胞包括台灣青年與我們一道，堅持“九二共識”、反對“台獨”，共同弘揚中華文化，為實現民族偉大復興同心、同行，為推動兩岸走近走親同向、同力，為守護兩岸共同家園盡心、盡責。



馬英九表示，兩岸青年之間的熱情交流，再堅硬的冰雪也將因此融化！兩岸的未來在青年。兩岸年輕人能夠彼此交流，互相瞭解，多一份接觸，兩岸就多一份情誼。他說，“不但希望台灣青年學子多到中國大陸走走，也希望大陸青年學子多到台灣看看。”讓我們一起努力，讓兩岸越走越近、情誼越走越深，兩岸的未來發展，一定更讓人期待。



許勤表示，希望海峽兩岸青年以冰雪節為契機，珍惜每一次相遇，鐫刻每一份真情，讓“兩岸一家親”的溫暖畫卷在冰天雪地裡激情展開，同心同行，共贏未來。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，黑龍江省委書記許勤、省長梁惠玲，中國國民黨前主席馬英九及兩岸青年代表共同點亮啟動儀式燈柱。



啟動儀式後，兩岸青年短視頻大賽優秀作品展播暨頒獎活動登場。由兩岸青年創作並經專業評審的40部獲獎作品，或展現大陸各地日新月異的發展面貌，或彰顯中華優秀傳統文化魅力，或揭示兩岸歷史文化聯結，或記錄兩岸青年交流交往的感人故事。宋濤、馬英九等為獲獎者頒獎。



啟動儀式和短視頻展播暨頒獎活動上，藝術家和演藝人員以冰雪為主題表演了豐富多彩的文藝節目。其中，王力宏演繹的歌曲《我們的歌》《天地龍鱗》引發現場兩岸青年歡呼叫好，《一剪梅》《大約在冬季》《雪落下的聲音》等來自不同年代的與雪有關的歌曲引起兩岸嘉賓強烈共鳴。



