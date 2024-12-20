中評焦點：習近平觀看文藝晚會共同歌唱祖國

習近平主席與現場表演者和觀眾合唱《歌唱祖國》。 中評社澳門12月20日電（記者 郭至君 林艷）今年是澳門回歸祖國25周年。12月19日晚上8時，澳門特區政府舉行《濠江歡歌向未來——慶祝澳門回歸祖國二十五周年文藝晚會》。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平觀看演出，並與表演者、觀眾一起合唱《歌唱祖國》。



晚會以“同心同慶 共創未來”為主題，分為“澳門歡迎您”、“揚帆大灣區”、“最美中國心”三個篇章，展示回歸祖國25年來澳門各界“愛國愛澳”的心聲和具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得的舉世公認的成功。值得一提的是，此次文藝晚會的主要演員和表演團隊均來自澳門各界群眾。文藝晚會序為《蓮花開在我心上》，及後有八個節目，包括青春歌舞《澳門你好》、器樂表演《鏡海新韵》、音樂短劇《“AI”上橫琴》、舞蹈《獅躍東方》、粵歌《蓮.月明升海邊》、歌曲《傳源》、情景講述《和祖國一起成長》、合唱《我愛你中國》。結尾則是全場站立並大合唱《歌唱祖國》。



晚會歷時約1小時，中評社記者注意到，在結束前，習近平主席與表演者一同合唱《歌唱祖國》，並邊唱邊微笑鼓掌。節目結束後，習近平主席先向台上揮手，離場時再多次向台上及觀眾席揮手，引起大家的歡呼。



習近平主席20日一早會出席澳門慶回歸大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮，下午結束在澳門的3日行程。

