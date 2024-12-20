中評焦點：習近平視察澳門科技大 親切交流

習近平主席來到澳門科技大學考察，聽取中藥質量研究國家重點實驗室、月球與行星科學國家重點實驗室情況介紹，同學校師生和科研工作者親切交流。 中評社澳門12月20日電（記者 林艶 郭至君）國家主席習近平12月19日在澳門特別行政區長官賀一誠陪同下，來到澳門科技大學考察，聽取中藥質量研究國家重點實驗室、月球與行星科學國家重點實驗室情況介紹，同學校師生和科研工作者親切交流。



澳門科技大學是澳門回歸祖國後成立的一所年輕大學，緊貼澳門和國家發展所需，注重發展特色與優勢研究領域，已成為澳門學生規模最大的綜合性大學。昨天上午，習近平來到綜合教學大樓，詳細瞭解學校和澳門高等教育發展情況，對澳門堅持教育服務經濟社會發展，推進“教育興澳、人才建澳”的成績表示肯定。習近平聽取中藥質量研究、月球與行星科學國家重點實驗室情況介紹，瞭解最新科研成果。他表示，中醫藥是中華文明的瑰寶，傳承創新發展中醫藥是件大事。要把這一祖先留給我們的寶貴財富繼承好、發展好、利用好，推動中醫藥走向世界。探月工程成果凝結著我國幾代航天人的智慧和心血，從一個側面展示了我們這些年在科技自立自強上取得的顯著成就。你們的工作證明，澳門是能夠做高精尖、國際一流科學研究的。



2023年5月，習近平給參與“澳門科學一號”衛星研製的澳門科技大學師生代表回信，對他們予以親切勉勵，在澳門各界引起熱烈反響。習近平走進澳科衛星科學與應用數據中心，通過電子屏幕觀看衛星實時運行情況，瞭解項目的科研進展和應用前景，同在場的研究人員和學生代表親切交流。習近平表示，這是澳門同內地在高科技領域深化合作的成功範例，展現了澳門科技界卓越的創新創造能力。希望你們再接再厲、勇攀高峰，取得更加優異的成績，更好服務澳門、服務國家、造福人類。

