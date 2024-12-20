中評關注：沙利文卸任前再談美中長期共存

美國安顧問沙利文（左）談美中在競爭中追求長期和平共存 GZERO視頻 中評社華盛頓12月19日電（記者 余東暉）拜登政府在與中方競爭博弈兩年多後達成內部共識：對華競爭沒有終局，不要想對華政權更迭，美中應追求長期和平共存。美國總統國安顧問沙利文在即將下台之際，再度強調了這種對華戰略觀。



美國總統國家安全事務助理沙利文17日在紐約與歐亞集團總裁布雷默就美國國家安全狀況舉行對話。再過一個多月，沙利文即將因為美國政府更替而下台，這個對話可視為他對擔任美國國安顧問四年的總結。對華戰略作為重點議題，被頻頻提及。



四年來，美中競爭環境發生了較大變化。拜登政府高官最近在總結執政經驗時，紛紛重拾“從實力地位出發”的論調，自詡其“投資、結盟、競爭”的對華戰略獲得成功。相比之下，作為這種戰略的制定者之一，沙利文的表態卻顯得相對溫和。



沙利文指出，美中關係需要管理，其長期戰略前景並沒有發生重大改變。這意味著美國的政策不應該因為中國經濟目前的狀況而發生重大變化。這種政策必須建立在兩個基本前提上：第一，中國確實尋求成為世界領先大國。他認為這不符合美國的利益。第二，無論發展軌跡如何，在可預見的未來，美國和中國都必須學會作為世界大國共存。



沙利文表示，拜登政府試圖同時做這兩件事：一方面，讓美國處於非常強大的競爭地位，保護技術，增強威懾力，加強經濟實力，支持朋友；另一方面，有能力與中國進行外交接觸，以確保競爭不會演變成衝突。