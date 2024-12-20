中評焦點：習近平考察橫琴粵澳深度合作區

習近平在橫琴天沐琴台展示廳澳門新街坊項目展區前，同居住在這裡的市民代表親切交談。 中評社澳門12月20日電（記者 郭至君 林艷）12月19日上午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在澳門特別行政區行政長官賀一誠陪同下，來到橫琴粵澳深度合作區考察。



橫琴地處廣東珠海南端，與澳門一水之隔，是促進澳門經濟適度多元發展的重要平台。黨的十八大以來，習近平總書記多次考察橫琴，為橫琴發展把舵定向。2021年9月，黨中央、國務院發布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，為合作區建設擘畫美好藍圖。



在橫琴天沐琴台展示廳，習近平參觀“琴澳和鳴——橫琴粵澳深度合作區建設主題展”。展廳里，一張張照片、一幅幅圖表、一件件實物模型，生動直觀展現了琴澳一體化發展情況和近年來粵澳深度合作的階段性成果，習近平不時駐足察看，詢問有關情況。習近平表示，橫琴粵澳深度合作區成立3年多來，各項工作取得了積極進展，琴澳一體化水平逐步提升，對澳門經濟適度多元發展的支撐作用日益彰顯。實踐證明，中央決定開發橫琴、建設合作區的決策是完全正確的。



習近平聽取粵澳共建中醫藥高端科技支撐平台的情況介紹，對他們整合多學科先進技術，助力中醫藥走向世界的做法表示肯定。澳門新街坊是橫琴首個為澳門居民打造的綜合民生工程，在項目展區前，習近平同居住在這裡的市民代表親切交談。聽了青年創業者代表講述從澳門來橫琴扎根創業的經歷後，習近平表示，你們創新創業的故事，說明澳門有一批有理想、有擔當，勇於探索和創新的年輕人，橫琴開發建設為你們幹事創業提供了廣闊的空間和機會，這裡可以大有作為，希望更多澳門青年在橫琴演繹精彩人生。

