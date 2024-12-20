快評：中美追求長期共存　重在遏制“台獨”

中評社快評／美國國家安全事務助理沙利文17日在一次對話中指出，美中關係需要管理，其長期戰略前景並沒有發生重大改變；在可預見的未來，美國和中國都必須學會作為世界大國共存；拜登政府試圖同時做兩件事：一方面，讓美國處於非常強大的競爭地位；另一方面，確保競爭不會演變成衝突。



從拜登政府執政初期的安克雷奇會談開始，沙利文就是對華策略的主要制定者。沙利文即將在一個月後卸任，美國和中國都必須學會作為世界大國共存，既是沙利文這些年與中方打交道的感受，也是務實選擇、現實需要。



中方同樣追求中美長期和平共存。中方的立場和主張是，中美雙方加強對話、管控分歧、推進合作，不僅是兩國人民的普遍願望，也是國際社會的共同期待；地球足夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮。



而要實現長期和平共存，重點是要管控、遏制“台獨”。中方一向強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線；台海和平穩定的最大風險是“台獨”，中美關係的最大挑戰也是“台獨”。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，停止縱容支持“台獨”勢力“以武謀獨”。



沙利文即將卸任，這些年他與國務卿布林肯共推的對華策略、政策能有多少會延續、過渡到特朗普政府，外界普遍關注。近期特朗普及其提名的執政團隊成員的有關對華言論都比較謹慎、溫和。“合則兩利，鬥則俱傷”，中美關係不脫軌、不失控，追求長期和平共存，應是雙方共同努力目標。