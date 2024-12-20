外交部：歡迎外國朋友投資中國、深耕中國

外交部發言人林劍（圖：新華社） 中評社北京12月20日電／據新華社消息，外交部發言人林劍19日表示，隨著中央經濟工作會議進一步釋放擴大高水平對外開放的強烈信號，中國推動經濟向上向好發展的腳步不停。中國歡迎更多外國朋友投資中國、深耕中國。



當日例行記者會上，有記者問：日前，中央經濟工作會議成功舉行。外媒評論認為，在全球經濟復甦乏力、全球化面臨空前挑戰之際，會議凸顯中國仍是全球經濟增長最大引擎，將鞏固中國作為全球經濟增長領導者地位。我們也注意到，近日中國英國商會和中國德國商會分別發布調查報告，76%的英國企業計劃維持或增加在華投資，92%的德國企業將繼續在華運營、超過一半將在未來兩年內增加投資。發言人對此有何評論？



林劍指出，今年以來，面對世界經濟不確定性上升，中國堅定推進高質量發展和高水平對外開放，經濟運行總體平穩、穩中有進，持續成為世界經濟的“穩定錨”和“動力源”。



林劍說，前三季度，中國經濟增長4.8%，在全球主要經濟體中名列前茅。前11個月，貨物進出口總額同比增長4.9%，新設外商投資企業增長8.9%，全年的經濟社會發展目標即將順利完成。中國連續多年舉辦進博會、鏈博會，給予所有建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，實現製造業領域外資准入限制措施“清零”，開放指數較2008年提高11.89%，是150多個國家和地區的主要貿易夥伴，長期保持全球第二大外資流入國地位。