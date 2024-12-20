超級快充解決新能源車主“續航焦慮”

（圖源：新華社） 中評社北京12月20日電／據新華社援引央視財經消息，中國汽車工業協會12月11日發布的數據顯示，今年1月至11月，新能源汽車銷量首次超過汽車總銷量的40%。從今年6月份開始，新能源乘用車國內銷量占比連續6個月超過50%。



截至今年10月份，深圳市新能源汽車滲透率已經達到75.9%，這意味著深圳每100輛新上牌的汽車中約有76輛是新能源汽車。新能源汽車保有量超過119萬台，存量占比達到了27.4%。



曾經“續航焦慮”是困擾車主的“老大難”問題。但是現在，最大充放電功率能達到600千瓦的超級充電站能夠將充電時間大大縮短。《經濟半小時》記者在福田區進行了一次體驗。



記者充電的時候，車輛顯示剩餘電量59%，剩餘駕駛里程337公里，僅僅兩分鐘時間過去，車輛就充上了4.5度電，而車輛的剩餘電量也從59%上升到了64%。



記者將充電比例設置為89%。14分鐘之後，充電完成。從車輛的行車界面上看，剩餘里程數已經從此前的337公里，提升到508公里。也就是說充電14分鐘，續航提高了171公里。



蓮花山超充站位於深圳市福田區蓮花山公園北側，原來是一個普通的快充站，最大充電功率僅60千瓦。隨著深圳“超充之城”建設的啟動，這個站升級改造成為了光儲超充一體示範站，最大充電功率大大提升，於11月7日正式運行，可同時服務46輛新能源汽車充電。



充電功率越大，充電效率越高，這對營運車輛的影響更直接。一位出租車司機告訴記者，深圳當地的出租車一般都是用電到50%，趁著中午電價相對便宜的時候，補充到滿電。過去衹有60千瓦的充電樁，這個時間往往需要90分鐘，而現在速度提升了一倍。

