中國非遺木版水印技藝走進日本大學

12月19日，在日本東京都的中央大學，木版水印傳承人、浙江十竹齋版畫博物館館長魏立中（左）指導一名大學生體驗木版水印技藝。（圖源：新華社） 中評社北京12月20日電／據新華社消息，12月19日，國家級非物質文化遺產項目木版水印傳承人、浙江十竹齋版畫博物館館長魏立中應邀在日本中央大學為大學生介紹“浮世繪與中國十竹齋木版水印藝術傳承歷程”。交流會上，學生們領略了中華傳統木版水印技藝的魅力，體驗了版畫創作。