薛城遺址：南京地區已知年代最早史前聚落

薛城遺址鳥瞰圖。（南京市考古研究院供圖） 中評社北京12月20日電／據新華網消息，記者從12月19日召開的“南京文明之光——高淳薛城遺址考古階段性成果專家論證會”上獲悉，薛城遺址被明確為南京地區已知面積最大、年代最早的史前聚落，對南京文化史研究、長江下游地區早期文明化進程的探討等具有重要學術價值。



位於江蘇省南京市高淳區淳溪街道薛城十村的薛城遺址，總面積約6萬平方米，距今約6300年至4000年。自1997年起，該遺址先後由南京市考古研究院、南京師範大學等進行五次考古發掘，累計清理出新石器時代墓葬253座、灰坑238座、灰溝5條、房址20座、土台1座、灶4座，紅燒土遺跡5處，蜆殼堆塑遺跡1處，出土陶、骨、玉、石器等文物近1000件。



據介紹，薛城遺址位於古丹陽湖東岸，薛城先民在此臨湖而居2000多年。考古工作者在該遺址的窖穴底部發現不少魚、蚌類等動物遺骸，推測窖穴可能用於放養魚、蚌，反映了當時先民以漁業為主的湖蕩類型經濟生活形態。同時，該遺址出土的能使漁網迅速下沉的漁具——漁網墜，說明薛城先民已熟練掌握用漁網捕魚的技術。



有意思的是，該遺址發現的一處蜆殼堆塑遺跡，形似一只趴伏的鼉龍。蜆殼堆塑遺跡位於薛城遺址墓地西北邊緣，考古工作者推測其可能有鎮守墓地的意味，這對探討史前江南地區的生態環境、原始信仰、動物崇拜具有重要價值。



此外，薛城遺址出土了大量保存完好的人類遺骸，這在江南地區的出土遺存中極為罕見，為我國南方地區史前體質人類學研究提供了寶貴的實物資料。



與會專家認為，薛城遺址在生業模式、喪葬習俗、功能布局諸多方面，與周邊凌家灘遺址、磨盤山遺址等呈現相似的文化面貌，反映了史前南北文化交流交融，對中華文明起源和早期發展的研究具有重要意義。