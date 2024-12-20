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朝外務省：譴責美韓等國詆毀朝俄正常合作
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2024-12-20 10:46:41
朝鮮外務省：強烈譴責美韓等國歪曲詆毀朝俄正常合作 圖源：大公報
中評社北京12月20日電／據央視新聞報導，朝鮮外務省發言人19日發表談話稱，美國、韓國等十國和歐盟日前發表的《聯合聲明》是對朝俄正常合作的歪曲與詆毀，朝方對此表示強烈譴責與抗議。
談話稱，朝鮮民主主義人民共和國將不受任何限制，切實維護並行使自己的主權國家合法權利，為維護地區與世界和平安全繼續努力。
據悉，美國、韓國等十國和歐盟於16日發布了針對朝俄軍事合作的《聯合聲明》。
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