深港旅遊“美美與共”　打造灣區旅遊高地

香港旅遊推廣青年大使梁綺玟在分享參與大型旅遊盛事的心得。圖源：大公報 中評社北京12月20日電／據大公報報導，19日，香港特區政府駐深圳聯絡處聯合深圳市有關部門在深圳舉辦“雙城聯融 美美與共”2024香港─深圳旅遊聯合推介會，旨在匯聚兩地旅遊業界智慧與力量，全面展示香港與深圳豐富的旅遊資源與特色產品，共同打造具有全球影響力的灣區旅遊高地。



香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處主任蘇惠思表示，本次推介會著重香港和深圳聯手打造創新旅遊概念，特別邀請香港青年大使及知名旅遊博主，打開香港旅遊宣傳推廣新格局。



深圳市文化廣電旅遊體育局黨組成員、副局長李強強在致辭中表示，深圳正聚焦生態、濱海等資源特色，主動對接香港北部都會區“雙城三圈”規劃，加快沙頭角深港國際消費合作區建設，策劃打造更多具有深港特色、讓遊客深度體驗的旅遊產品和路線。未來將深度對接灣區所向、香港所需、深圳所能，依靠香港助力深圳旅遊發展，也全力支持香港旅遊加快發展。



當天，香港旅遊推廣青年大使梁綺玟與旅遊領域知名KOL Cherry也先後登台，分別從自身親身經歷與專業視角出發，分享在香港旅遊過程中的獨特感悟，借助自身在年輕群體與網絡社交平台中的廣泛影響力與號召力，為香港旅遊推廣宣傳注入了新活力，進一步提高香港旅遊品牌在全球範圍內的知名度。