月背古磁場！嫦娥六號月樣研究成果發布

嫦娥六號玄武岩樣品磁場記錄揭示28億年前存在相對活躍的月球磁場“發電機”圖源：大公報 中評社北京12月20日電／據央視新聞報導，記者從中國科學院獲悉，我國科學人員利用嫦娥六號采回的月球背面樣品發現月球磁場強度可能在約28億年前發生了反彈，與先前科學界認為的月球磁場在約31億年前急劇下降且一直處於低能量狀態不同。這一研究成果是人類首次揭示月背古磁場信息，為我們認識月球磁場演化過程提供了關鍵錨點，進而為月球磁場“發電機”時空演化和驅動機制提供了關鍵約束。該成果北京時間12月20日在國際學術期刊《自然》在線發表。



地球液態外核導電流體的運動如同一個“發電機”，其產生的磁場像保護傘一樣包裹著地球，屏蔽宇宙射線，保護地球的大氣和水等宜居要素，形成適合生命繁衍的環境。月球也曾有過與地球類似的磁場“發電機”。因此，瞭解月球磁場“發電機”的演化過程對於揭示月球的內部結構、熱歷史以及表面環境具有重要意義。



衛星觀測和月表實測結果都顯示，現今月球已經沒有全球偶極磁場。對阿波羅返回樣品的古磁場強度研究指示月球在42億年前到35億年前存在一個相對活躍的“發電機”所產生的磁場，強度可達幾十微特（μT），接近現今地球磁場水平；該磁場在約31億年前下降了一個數量級，之後維持在幾微特的強度；磁場強度在15億年前到10億年前再次下降，並最終在距今10億年以後的某個時刻，月球“發電機”完全停止工作。由於樣品的局限性，目前發表的月球古磁場強度數據主要集中在30億年前，而月球磁場中晚期演化過程則缺乏約束。並且，已有數據均來自月球正面返回樣品，人們對月背古磁場的認識基本處於空白。月球古磁場時空分布信息的缺乏導致關於月球磁場的持續時間、幾何形態和驅動機制等問題仍存在較大爭議。例如，有學者對月球“發電機”持續時間的問題提出了完全不同的觀點，認為月球“發電機”難以長期存在，或許只能維持在月球形成最初的1億年到2億年。