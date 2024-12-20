創新驅動產業鏈　海上風電走向“深藍”

廣東陽江沙扒海上風電場。圖源：受訪者供圖 中評社北京12月20日電／據人民網報導，初冬時節，從福建省福清市沙埔鎮的牛頭尾碼頭向海面遠眺，與天一色的海面上矗立著一座座風機，長長的葉片在海風中徐徐轉動。這是福清興化灣海上風電場，總裝機容量357.4兆瓦。自投產以來，累計發電超52億千瓦時，相當於減少二氧化碳排放約383萬噸。



國家能源局數據顯示，截至今年9月底，全國海上風電累計並網容量達到3910萬千瓦。今年前三季度，全國海上風電新增並網容量247萬千瓦。



“發展海上風電已成為我國加快經濟社會全面綠色轉型的重要方面，海上風電走向深遠海是必然趨勢。”中國可再生能源學會風能專業委員會高級顧問杜廣平表示。



《“十四五”可再生能源發展規劃》明確，加快推動海上風電集群化開發，重點建設山東半島、長三角、閩南、粵東和北部灣五大海上風電基地。國家發改委、工信部等6部門聯合印發的《關於大力實施可再生能源替代行動的指導意見》指出，“開展深遠海漂浮式海上風電等試點應用”“推動海上風電集群化開發”。



專家表示，海上風電機組包含數以千萬計的零部件，涉及眾多專業廠家。推動海上風電產業鏈共鏈，可以大幅減少產業鏈成本，提高產業鏈資源利用率，在保證風電機組安全條件的同時降低風電機組和風電項目成本。同時，也可以促進風電機組零部件的標準化，提高互換性，在降低投資成本的同時降低運維成本。



中國可再生能源學會風能專業委員會統計，我國擁有全球最完善、成本最優的風電產業全套產業鏈供應鏈，全球風電葉片、齒輪箱、發電機等零部件，60%至70%在我國生產製造。



在江蘇，依托江蘇響水近海風電場，鹽城市匯聚多家風電整機和零部件頭部企業，95%的風機零部件在江蘇省內實現集成供應，形成“3小時供應鏈”；在廣東，海上風電開發助力陽江市打造全產業鏈一體化的廣東（陽江）國際風電城，22家風電產業鏈上下游企業落戶陽江，基本涵蓋風電裝備製造全產業鏈……



國務院國資委秘書長莊樹新表示，鼓勵共鏈企業聚焦關鍵共性技術、前沿引領技術、顛覆性技術，圍繞風機機組、海上輸電、海洋工程、運維等關鍵環節，聯合推進產業鏈上下游“補短板、鍛長板”，共同提高產業創新能力、供應鏈暢通能力。