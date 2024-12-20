中國代表呼籲盡早啟動伊核復談進程

中評社北京12月20日電／據新華社消息，中國常駐聯合國代表傅聰日前在安理會伊核問題公開會上發言，呼籲盡早啟動伊核復談進程，爭取達成共識、取得成果。



傅聰說，一段時間以來，伊朗在核問題上採取建設性立場，不斷釋放積極信號，多次表明願重啟伊核談判。歐盟及英國、法國、德國亦作積極回應，不久前同伊方舉行新一輪對話。國際原子能機構總幹事上月成功訪伊，雙方就伊核相關保障監督未決問題繼續開展合作。上述積極動向來之不易，有關各方應抓住機遇，相向而行，盡早啟動伊核復談進程，爭取實現早期收穫。



傅聰指出，要堅持政治解決大方向，維護伊朗核問題全面協議有效性，不應推倒重來、另起爐灶。全面協議歷經10多年艱苦談判達成，業經安理會核可，時至今日仍是最佳選擇，是各方通過外交手段解決伊核問題的最大公約數。各方應重視上述談判成果，堅持把恢復全面協議完整、有效執行作為重點，平衡解決各方正當合理關切，維護各方合法權益。



傅聰表示，要營造良好政治氛圍，增進互信互諒，不應動輒制裁施壓、訴諸對抗。伊核問題相關方特別是美伊之間缺乏互信，這是啟動復談的主要障礙。美國作為伊核危機始作俑者，理應承擔歷史責任，展現政治誠意，推動復談進程，不能變本加厲、再次進行“極限施壓”。其他各方亦應採取積極行動，推進對話接觸，持續累積互信，為復談創造有利條件。