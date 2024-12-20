王毅會見阿拉伯各國駐華使節

中評社北京12月20日電／據新華社消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅19日在北京集體會見阿拉伯各國駐華使節。



王毅表示，在習近平主席和阿拉伯國家領導人共同引領下，中阿關係進入歷史最好時期。中方願同阿拉伯國家一道，攜手推進現代化，共同構建高水平命運共同體。中方將繼續支持阿拉伯國家加強戰略自主、實現團結自強，也將繼續為中東和平穩定做出努力。



阿拉伯國家駐華使節表示，阿方高度讚賞中國秉持公正立場，支持巴勒斯坦人民正義事業，為中東和平穩定做出了積極貢獻。