普京：俄中關係達到前所未有的水平

中評社北京12月20日電／據新華社消息，在19日舉行的“年度盤點”大型記者見面會上，俄羅斯總統普京在回答新華社記者提問時表示，近年來，俄羅斯與中國關係達到前所未有的水平，雙邊活動建立在互信基礎上。



