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普京：俄中關係達到前所未有的水平
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2024-12-20 11:18:50
中評社北京12月20日電／據新華社消息，在19日舉行的“年度盤點”大型記者見面會上，俄羅斯總統普京在回答新華社記者提問時表示，近年來，俄羅斯與中國關係達到前所未有的水平，雙邊活動建立在互信基礎上。
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