肖捷會見法國議員代表團

中評社北京12月20日電／據新華社消息，12月19日，全國人大常委會副委員長肖捷在人民大會堂會見由參議院外交、國防、軍事力量委員會主席佩蘭率領的法國議員代表團，深入宣介黨的二十屆三中全會精神，並就中法關係及兩國政黨、立法機構交流等交換看法。