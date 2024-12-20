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肖捷會見法國議員代表團
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2024-12-20 11:19:43
中評社北京12月20日電／據新華社消息，12月19日，全國人大常委會副委員長肖捷在人民大會堂會見由參議院外交、國防、軍事力量委員會主席佩蘭率領的法國議員代表團，深入宣介黨的二十屆三中全會精神，並就中法關係及兩國政黨、立法機構交流等交換看法。
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